EuGH-Anwalt stärkt Verbot weitreichender Vorratsdatenspeicherung

Eine weitreichende Vorratsdatenspeicherung verstößt nach Ansicht eines wichtigen EU-Anwalts auch zur Terrorbekämpfung gegen EU-Recht. Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona vom Europäischen Gerichtshof hält die Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten nur in sehr engem Rahmen für rechtenmäßig, wie aus einem am Mittwoch in Luxemburg veröffentlichten Gutachten hervorgeht.