EU-Wahl: Ex-Jetzt-Abgeordnete Bißmann empfiehlt, Grüne zu wählen

Die Liste Jetzt sei für Bißmann keine Option, da die "klimapolitische Aktivitäten" dort auf "wenig Resonanz" stoßen würden, heißt es in einer Aussendung. "Da die SPÖ in ihren Aussagen immer weiter nach rechts rückt, und den Klimaschutz eher stiefmütterlich behandelt, brauchen wir mehr denn je eine starke grüne Bewegung“, so Bißmann weiter.