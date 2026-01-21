Nationalrat: "Ethical Hacking" soll klarere Regeln bekommen

Der Nationalrat hat seine einzige Jänner-Sitzung am Mittwoch mit einer Reihe von Oppositionsanträgen abgeschlossen. Angenommen wurde eine Initiative der Grünen, die darauf abzielt, das so genannte "Ethical Hacking" zu ermöglichen, ohne mit dem Strafrecht zu kollidieren.

Dabei geht es um das Erforschen bis dahin unerkannter Sicherheitslücken. Hier soll es künftig klarere Regeln geben. Auch wenn die FPÖ eine spätere Zustimmung nicht ausschloss, lehnte sie den Antrag ab.