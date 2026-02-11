Der Gender Pay Gap liegt in Österreich bei 11,55 Prozent. Das sei nicht hinnehmbar, sind sich die politischen Parteien zum Equal Pay Day am 11. Februar einig. Forderungen rangieren von mehr Lohntransparenz und Kinderbetreuungsmöglichkeiten bis hin zur besseren Bezahlung in klassischen "Frauenberufen". Die Koalitionsparteien betonten, am Problem zu arbeiten. Aber wie genau? Die Grünen kritisierten die Regierung, die FPÖ stellte ein Maßnahmenpaket vor.

Equal Pay Day: Maßnahmen Die Regierung bekenne sich zu flächendeckenden und ganztägigen Kinderbetreuungsplätzen sowie zur Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie der EU, sagte etwa SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz. Wichtig sei eine frühe Finanzbildung, die in den neuen Lehrplänen vorgesehen ist, hob Neos-Frauensprecherin Henrike Brandstötter außerdem hervor. Dass der Equal Pay Day im Vergleich zum vergangenen Jahr um zwei Tage vorgerückt ist, ist für ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß Beweis dafür, dass "Maßnahmen zur Verbesserung der Lohntransparenz, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gezielte arbeitsmarktpolitische Schritte" Wirkung zeigen.

Langzeiteffekt des Gender Pay Gaps Fortschritte seien zwar sichtbar, würden aber zu langsam passieren, betonte indes Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in einem Statement gegenüber der APA. "Ökonomische Unabhängigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Gleichstellung. Der Equal Pay Day ist daher Auftrag, Einkommensgerechtigkeit konsequent voranzutreiben." Das Weiterbestehen der Lohnlücke sei ein "untragbarer Zustand", Maßnahmen wie die Lohntransparenz könnten die Situation für Frauen aber rasch verändern. Auch für die Frauensprecherinnen der Koalitionsparteien ist das Ziel noch nicht erreicht. Schatz forderte eine gerechtere Verteilung unbezahlter Arbeit. Bogner-Strauß sieht strukturelle Unterschiede, "die faire und gleichwertige Bezahlung über alle Branchen und Lebensphasen hinweg erschweren." Sie betonte den Langzeiteffekt des Gender Pay Gaps, den man daher nicht kleinreden dürfe: "Branchen- und Berufswahl, hohe Teilzeitquoten sowie Betreuungs- und Pflegeverpflichtungen führen nicht nur zu geringerem Einkommen, sondern auch zu niedrigeren Pensionsansprüchen." Brandstötter kritisierte die schwarz-blau regierten Schlusslichter im Bundesländervergleich: In Vorarlberg fällt der Equal Pay Day auf den 14. März, in Oberösterreich auf den 28. Februar. "Wo konservative Kräfte am Werk sind, die Reformen verschleppen, blühen rückständige Rollenbilder mit all ihren Konsequenzen", meinte sie.