Einbürgerungen stiegen um knapp zehn Prozent

Rückgang in Wien

Die meisten Staatsbürgerschaftsverleihungen gab es im Vorjahr in Wien mit 3.665. Allerdings ist die Bundeshauptstadt neben dem Burgenland das einzige Bundesland, in dem ein Rückgang bei den Einbürgerungen vermeldet wurde. Das größte Plus gab es in Oberösterreich mit fast 49 Prozent.