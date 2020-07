Edtstadler: "Niemand in der EU ist Österreich jetzt böse"

Karoline Edtstadler möchte mehr Bundesagenden in die Länder verlegen. Im Interview im KURIER-Studio in der Mariahilfer Straße konkretisierte sie ihr Vorhaben. Die Verhandlungen über das Informationsfreiheitsgesetz seien in der Zielgeraden.

KURIER: Frau Minister Edtstadler, stimmt der Eindruck, dass den Grünen in der Regierung Transparenz wichtiger sei als der ÖVP?

Karoline Edtstadler: Es ist uns beiden, der ÖVP und den Grünen, gleichermaßen wichtig. Es wird daher einen Paradigmenwechsel geben. Weg vom Amtsgeheimnis, hin zu mehr Transparenz.