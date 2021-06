Diplomatenpass: Illegale Vergabe

Wie geht es weiter in der österreichischen Diplomatie-Groteske? Grüne und SPÖ werden im Parlament gegen die Vergabepraktiken vorgehen. Nachdem Außenminister Michael Spindelegger in einer ersten Reaktion von einem „Pipifax-Problem“ gesprochen hatte, hat man im Außenministerium nun mit Recherchen begonnen, wie denn in anderen Ländern die Diplomatenpass-Vergabe gehandhabt wird. In Deutschland etwa darf, wie der KURIER berichtete, ein Ex-Minister nur dann das begehrte Reisedokument erhalten, wenn er in offizieller Mission für die Bundesrepublik unterwegs ist.