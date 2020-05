Die Qual der Wahl am Fernsehschirm

Zugegeben, wir hatten in den vergangenen Wochen genug Politik im Fernsehen. Das große Finale nach all den Diskussionsrunden, Debatten, Konfrontationen und Wahlfahrten folgt aber am Sonntag. Schlag 17.00 Uhr fällt die amtliche Sperrfrist für die Hochrechnungen der verschiedenen Institute und erste Trends werden offiziell. Die Fernsehsender steigen schon vorher ein:

12.00 Uhr mit dem „Hohen Haus“, bringt ab 16.00 Uhr eine wahlhistorische Doku, eine Reportage über Meinungsumfragen und einen Blick auf den Wahlkampf in den Sozialen Netzwerken. ATV zieht um 16.30 Uhr nach und zeigt Moderator Meinrad Knapp mit einer Countdown-Sendung zur 1. Hochrechnung live aus dem Parlament. Puls4 wiederum berichtet in „Guten Abend Österreich: Wahl 2013“ ab 16.45 Uhr ausführlich. Anchor Jürgen Peindl meldet sich aus dem Parlament.

Ernst wird es dann um 17.00 Uhr, wenn auf ORF2 die Ergebnisse des Umfrage-Institutes SORA einen ersten Trend zeigen. Wer dem Vorhergesagten nicht traut, kann sich zeitgleich auf ATV noch eine zweite Meinung holen, wo die ARGE Wahlen hochrechnet. Auf beiden Sendern gibt es erste Reaktionen und Diskussionsrunden, auf ORF2 unter anderem mit der stellvertretenden Chefredakteurin des KURIER, Martina Salomon.

Auf Puls4 wird bei „Pro und Contra“ diskutiert, danach folgt die übliche Analyse.

Ab 19.00 Uhr wird das amtliche Wahlergebnis erwartet, das spätestens um 19.30 Uhr in der „Zeit im Bild“ mit den Spitzenkandidaten diskutiert wird. Dieselben sollen um 19.45 Uhr bei ATV-„Am Punkt Wahl Spezial“ antreten. Um 20.05 Uhr meldet sich der Sender das letzte Mal mit Ergebnissen und Analysen, bevor um 20.15 Uhr mit „Anger Management“ wieder Normalität im Programm einkehrt.

Auf Puls4 darf man sich bereits um 19.10 Uhr mit dem „Quiz Taxi Österreich“ ausklinken.

Wer der Politik immer noch nicht überdrüssig ist, bleibt bei ORF2, wo um 20.15 Uhr Ingrid Thurnher mit den Repräsentanten jener Parteien diskutiert, die es ins Parlament geschafft haben. Um 21.45 Uhr gibt es eine „ZiB2 spezial“, gefolgt von einem „runden Tisch“. Für Spätzünder bietet ORFeins um 0.15 Uhr eine „ZiB 24 spezial“.