Deutlich weniger unbegleitete minderjährige Asylwerber

Meiste Anträge in Deutschland, Italien und Großbritannien

In absoluten Zahlen suchten die meisten unbegleiteten Minderjährigen 2018 in Deutschland, Italien und Großbritannien um Asyl an. Die häufigsten Staatsangehörigkeiten EU-weit: Afghanistan (16 Prozent), Eritrea (10 Prozent), Pakistan und Syrien (jeweils 7 Prozent) sowie Guinea und Irak (jeweils 6 Prozent).