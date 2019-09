„Den Patienten interessiert das Funktionärsgeplänkel gar nicht“

Der Wirtschaftsbund, also der ÖVP-Wirtschaftsflügel, will die im Zuge der türkis-blauen Kassenreform umgebaute Selbstverwaltung über die Wahl und in die nächste Legislaturperiode retten. Kritiker des Umbaus sprechen vom Hinausdrängen der Arbeitnehmer. Es hagelte Klagen, die die Höchstgerichte beschäftigen.

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger plädiert hingegen für einen „Erhalt der Selbstverwaltung“ in der Sozialversicherung und auch in den Kammern auf „heutigem Niveau“ bzw. in der „jetzigen Form“. Er hält den erfolgten Umbau für richtig und deponiert in Richtung möglicher Koalitionspartner der ÖVP: „Ich sehe den Erhalt der Selbstverwaltung als Bedingung für die nächste Bundesregierung.“

Im KURIER-Gespräch sagt Egger: „In der Sozialversicherung agieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt auf Augenhöhe. Das war höchst an der Zeit. Das soll auch in Zukunft so bleiben, weil es spiegelt die kleine Sozialpartnerschaft in den Betrieben wider und die funktioniert bestens.“ Nachsatz: „Das Geld wird gemeinsam erwirtschaftet.“

In den wichtigsten Gremien der Sozialversicherung sitzen sich seit der Kassenreform offiziell sechs Arbeitgeber und sechs Arbeitnehmer gegenüber. Das meint Egger mit „Augenhöhe“. Früher hatten die Arbeitnehmervertreter die Mehrheit.