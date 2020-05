Daten und Fakten zur Nationalratswahl

Wahlberechtigte Exakt 6.384.296 Bürger sind am 29. September wahlberechtigt – so viele wie noch nie. Nach Bundesländern aufgesplittet, gibt es die meisten Wahlberechtigten in Niederösterreich: Knapp 1,3 Millionen Menschen können dort ihre Stimme abgeben.

Wahlbeteiligung 1,34 Millionen machten bei der Nationalratswahl 2008 nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch – ein Negativrekord. Das waren 21,2 Prozent aller Wahlberechtigten. Experten meinen, dass auch diesmal nicht mehr Menschen wählen werden.

Wahlbehörden Für einen korrekten Ablauf der Nationalratswahl werden rund 100.000 Personen in den etwa 11.000 Wahlbehörden sorgen. Sie bestehen aus einem Wahlleiter, Beisitzern und Vertrauenspersonen der Parteien. Die Sprengel- und Gemeindewahlbehörden zählen die Stimmen aus, übermitteln diese an die Bezirkswahlbehörden. Diese leiten die Ergebnisse an die Landeswahlbehörden weiter, von dort gehen sie an die Bundeswahlbehörde.

Erstwähler 348.000 Jugendliche dürfen erstmals bei der Nationalratswahl ihre Stimme abgeben. Untersuchungen über das Wahlverhalten junger Menschen zeigen, dass Berufsschüler bevorzugt SPÖ und FPÖ wählen, während Absolventen höherer Schulen überwiegend bei SPÖ, ÖVP oder Grünen ihr Kreuzerl machen.

Migranten Mehr als eine halbe Million Wähler haben ihre Wurzeln außerhalb Österreichs – eine immer größere Zielgruppe. Viele Parteien haben auch Migranten auf ihren Kandidatenlisten, die teils sehr gute Chancen auf ein Mandat im Nationalrat haben.

Pensionisten Eine äußerst relevante Gruppe bei der Wahl sind auch die rund zwei Millionen Pensionisten. Laut einer GfK-Analyse der Nationalratswahl 2008 wählten die Senioren bevorzugt die Großparteien. 38 Prozent gaben der SPÖ ihre Stimme, 28 Prozent der ÖVP.

Mandate 183 Mandate im Nationalrat werden am 29. September vergeben. Diese werden in einem dreistufigen Verfahren eruiert (Regional-, Landes- und Bundesebene). Aktuell ist die SPÖ mit 57 Abgeordneten die stärkste Fraktion im Parlament, das Team Stronach mit fünf Mandataren die kleinste.