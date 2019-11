Das FPÖ-Persönlichkeitsprofil

Sie stehen beide an der Spitze und einander um nichts nach. Jörg Haider und Heinz-Christian Strache haben mehr miteinander gemein als nur die Führung der Freiheitlichen. Sie werden als Spitzen, Spalter und Zerstörer in die blaue Parteigeschichte eingehen.

Da sind die Erfolge, die die beiden für das Dritte Lager einfahren. Haider schafft es in den1990ern, die FPÖ in die Zweistelligkeit und Regierung zu führen – Strache tritt knapp zwei Jahrzehnte später in seine Fußstapfen. Politisch wie persönlich.