Belakowitsch über Massengräber: "Da habt ihr viel Spaß gehabt, gell?"

Am Montag war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in Wien zu Besuch. Die FPÖ hatte deshalb im Nationalrat eine "Dringliche Anfrage" an Kanzler Christian Stocker (ÖVP) gerichtet. Während man für Österreicher Sparmaßnahmen setze, "sitzen bei der Ukraine die Millionen locker", kritisierte FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst. Dabei wisse man nicht, was mit dem Geld passiere. Es gebe de facto keine Kontrolle der Korruption.