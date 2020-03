Coronavirus - Wiener FPÖ-Parteitag abgesagt

Der 36. Ordentliche Landesparteitag der FPÖ-Wien, auf dem unter anderem Dominik Nepp zum Parteichef gewählt werden sollte, muss verschoben werden. Das hat die Wiener FPÖ am Dienstag verlautbart. Grund ist der in Kraft getretenen Notfallplan, wonach Veranstaltungen von über 100 Personen in geschlossenen Räumen abgesagt werden müssen. Wann der Parteitag stattfindet, blieb vorerst unklar.