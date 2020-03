Coronavirus: Van der Bellen bittet alle um Mithilfe

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat an die Bevölkerung appelliert, die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen zu unterstützen. Österreichs Gesundheitssystem sei eines der besten der Welt. Damit habe man alle Voraussetzungen, die Ausbreitung der neuen Krankheit möglichst zu verlangsamen - "wenn wirklich alle mithelfen", so Van der Bellen in den Sozialen Medien.

Van der Bellen zeigte sich auf Facebook und Twitter "zuversichtlich, dass wir die aktuelle Situation gemeinsam gut meistern werden". Er und sein Team halten sich an die behördlichen Empfehlungen. Auf Händeschütteln wird in der Präsidentschaftskanzlei verzichtet, man achtet auf Abstand und regelmäßiges Händewaschen. Für die nächsten Wochen geplante größere Veranstaltungen in der Hofburg wurden verschoben. Und zahlreiche externe Veranstaltungen, bei denen der Bundespräsident die Eröffnungsrede halten sollte, wurden - angesichts der Verordnung der Regierung - abgesagt.