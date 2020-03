Coronavirus: Nur rund 2.000 Schüler in niederösterreichischen Bildungseinrichtungen

Die niederösterreichische Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ( ÖVP) hat angesichts der Coronavirus-Maßnahmen die geringe Schülerzahl in den Bildungseinrichtungen im Bundesland begrüßt. Am Montag nahmen "nur knapp über 2.000" der insgesamt 196.000 Schüler das Betreuungsangebot in Anspruch, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Die Schließung der Bildungseinrichtungen bis auf einen reduzierten Notbetrieb werde von den Niederösterreichern "gut mitgetragen", befand die Landesrätin. Sie dankte sowohl den Eltern, die "ermöglichen, dass ihre Kinder zuhause betreut werden", als auch den Pädagogen, die "in dieser fordernden Zeit die Betreuung der Kinder in unseren Schulen und Kindergärten sicherstellen".