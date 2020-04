Coronavirus - FPÖ fordert Rechtsanspruch für Firmen-Verlustabgeltung

Die FPÖ fordert im Rahmen der Corona-Krise erneut die betroffenen Firmen rechtlich verbindlich zu entschädigen. "Was den Unternehmern wirklich Sicherheit gibt und ihr Überleben auch sichert, sind der Rechtsanspruch auf eine volle Entschädigung für die Verluste, welche ihnen die Maßnahmen der Regierung gebracht haben, so FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer am Dienstag in einer Aussendung.