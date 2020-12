Corona: SPÖ will Kostenersatz für Gemeinden

Die SPÖ drängt darauf, dass den Gemeinden die Kosten für die Corona-Massentests vom Bund ersetzt werden. In der Nationalratssitzung am Freitag werde man dies beantragen, kündigte der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Weiters forderte er mehr Kontrolle der Finanzströme durch das Parlament. Leichtfried rief die Bevölkerung auch auf, an den Massentests teilzunehmen.