Ein Corona-Paket, das nicht umgesetzt wird

Die Rolle der Polizei

Im Kapitel „Innere Sicherheit“ verlangte die FPÖ unter der Überschrift „Bürgerrechte umfassend wahren“ im Hinblick auf die Rolle der Polizei: „Kein Missbrauch der Polizei wie es unter „Corona“ passierte. Unsere Polizisten sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in unserem Land zuständig und nicht für politische Zwecke.“

Covid 19 tauchte natürlich auch in den Ausführungen zum Thema „Gesundheit“ auf. Da forderte die FPÖ die „Aufarbeitung und schonungslose Analyse der Corona-Zeit“. Außerdem sollte festgeschrieben werden, dass dem Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht beigetreten werden soll. Die WHO ist den Freiheitlichen überhaupt ein besonderer Dorn im Auge. Deswegen wurde auch eine „kritische Evaluierung der Tätigkeit und des Einflusses der WHO auf die (inter)nationale Gesundheitspolitik“ gefordert.

All diese blauen Vorgaben wurden im Protokoll mit roter Farbe versehen. Sprich: In diesen Punkten gab es keine Einigung mit der ÖVP. Auf Grün gestellt war lediglich ein Punkt: „Neuaufsetzung des nationalen Epidemiegesetzes“.

Somit bleibt der Corona-Fonds, der im Koalitionsabkommen zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich zu finden ist, die einzige Corona-Maßnahme, auf die die Freiheitlichen vorerst verweisen können.