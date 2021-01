Corona: "Menschenlose Demo" zu Covid19-Maßnahmen am Ballhausplatz

Eine unkonventionelle Aktion setzt am Freitag die Initiative "Es reicht JETZT". Im Rahmen einer "menschenlosen Demonstration" sollen vor dem Bundeskanzleramt via Lautsprecher rund 30 Sprachnachrichten abgespielt werden, in denen die Covid19-Regelungen und deren Kommunikation durch die Bundesregierung thematisiert werden. Eine Botschaft steuert der als Kritiker der Maßnahmen bekannte Public-Health-Experte Martin Sprenger bei.