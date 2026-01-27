Bundeskanzler und Börsechef luden zum Vorstandslunch

Rund zwei Wochen nach der Präsentation der Ergebnisse der Regierungsklausur und der Industriestrategie lud Bundeskanzler Christian Stocker mit Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse, rund 50 Vetreter von heimischen Unternehmen, die an der Börse notieren, zu einem Austausch über den Wirtschaftsstandort Österreich, die geltenden Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen ein.

Ein funktionierender Kapitalmarkt sei "kein Selbstzweck, sondern ein zentraler Motor für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand" wird Christian Stocker in einer Aussendung zitiert.

Für Christoph Boschan, dem Vorstandsvorsitzenden der Wiener Börse AG, sind "börsennotierten Unternehmen die Champions League der heimischen Wirtschaft" - zumal viele von ihnen Weltmarktführer seien oder "als hochspezialisierte Nischenplayer global gefragt".

Dies überzeuge auch Investoren, so Boschan, der auf das jüngste Rekordniveau des Leitindex ATX verweist.