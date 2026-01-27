Inland

Bundeskanzler und Börsechef luden zum Vorstandslunch

Bundeskanzleramt
50 Managerinnen und Vertreter von börsenotierten Unternehmen tauschten sich im Bundeskanzleramt über Wirtschaftsstandort aus.
27.01.26, 16:24

Rund zwei Wochen nach der Präsentation der Ergebnisse der Regierungsklausur und der Industriestrategie lud Bundeskanzler Christian Stocker mit Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse, rund 50 Vetreter von heimischen Unternehmen, die an der Börse notieren, zu einem Austausch über den Wirtschaftsstandort Österreich, die geltenden Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen ein. 

Vorstandslunch im Bundeskanzleramt

Ein funktionierender Kapitalmarkt sei "kein Selbstzweck, sondern ein zentraler Motor für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand" wird Christian Stocker in einer Aussendung zitiert.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Georg Kapsch

Für Christoph Boschan, dem Vorstandsvorsitzenden der Wiener Börse AG, sind "börsennotierten Unternehmen die Champions League der heimischen Wirtschaft" - zumal viele von ihnen Weltmarktführer seien oder "als hochspezialisierte Nischenplayer global gefragt". 

Dies überzeuge auch Investoren, so Boschan, der auf das jüngste Rekordniveau des Leitindex ATX verweist.

Christoph Boschan, Wiener Börse, Stocker, Eibinger-Miedl

Christian Stocker Champions League
