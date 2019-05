CDU-Politiker Schäuble: Strache mit Video womöglich erpresst

Der Präsident des deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, glaubt, dass beim Ibiza-Video, das Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und Johann Gudenus als FPÖ-Klubchef zu Fall brachte, ein Geheimdienst am Werk war. „Irgendwie riecht's nach irgendwas wie ein Geheimdienst“, sagte der CDU-Politiker auf einer Audioaufnahme, die das deutsche Magazin „Stern“ am Dienstag veröffentlichte.

„Da muss ja ziemlich viel Organisations- und Finanzkraft dahinterstecken, diese Falle zu konstruieren, die ja nicht unintelligent war. Was die da diesem Strache da auf Ibiza vorgespielt haben, scheint einigermaßen plausibel gewesen zu sein. Der muss ja kein kompletter Idiot sein“, sagte Schäuble. Demnach äußerte sich der ehemalige deutsche Finanz- und Innenminister am Montag vor Zuschauern auf einer Veranstaltung an einem Gymnasium in Freiburg.