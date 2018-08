BVT-Affäre: Opposition zieht wegen fehlender Akten vor VfGH

Die Opposition übte in einer gemeinsamen Pressekonferenz Kritik am Vorgehen des Innenministeriums beim BVT-Untersuchungsausschuss. Es geht laut SPÖ, Neos und Liste Pilz um fehlende Akten für den parlamentarischen U-Ausschuss. Um diese zu bekommen, will die Opposition nun auch vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) ziehen.

Nach den öffentlich gewordenen Razzien beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbgekämpfung ( BVT) Anfang des Jahres kritisiert die Opposition Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Sie werfen ihm vor, dem U-Ausschuss wichtige Akten vorzuenthalten.

„Es gibt einen Sammelakt zum BVT, ein paar Akten sind uns geliefert worden und ein Großteil nicht“, erläuterte der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Peter Pilz und Stephanie Krisper (Neos).

Pilz kritisierte auch, dass die EGS-Polizisten vom U-Ausschuss nur geheim befragt werden sollen. Die EGS ist die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und führte die BVT-Hausdurchsuchung im Februar durch. Dass diese Truppe – unter Führung eines Beamten, der auch FPÖ-Funktionär ist – zum Zug kam, sorgte damals für Diskussionen.

Pilz: "Innenminister hat offensichtlich Angst"

Dass die EGS-Beamten nicht öffentlich befragt werden sollen, „ergibt keinen Sinn“, monierte Pilz. „Diese Beamten haben keine geheimen Informationen des Verfassungsschutzes.“ Listen-Gründer Pilz weiter: „Der Innenminister hat offensichtlich Angst, wenn wir drei und auch andere Abgeordnete EGS-Beamte befragen. Ich nehme an, dass er zurecht Angst hat.“

Krisper sagte zur Frage, bis wann der VfGH über die Freigabe von Akten für den U-Ausschuss entscheiden werde: „Der VfGH hat laut Gesetz tunlichst zu entscheiden, das heißt innerhalb von vier Wochen.“ Krisper, Krainer und Pilz rechnen daher mit einem Zugang zu den begehrten Akten im Laufe des Septembers.