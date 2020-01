Burgenland-Wahl: 305.770 Stimmzettel gehen in Druck

Im Burgenland laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl auf Hochtouren. Die Kreis- und die Landeswahlvorschläge der Parteien wurden bereits abgeschlossen. Nun verlagert sich das Geschehen in die Druckerei: Für die Wahl werden 305.770 Stimmzettel, ebenso viele Musterstimmzettel und 4.220 Kundmachungsplakate gedruckt, erläuterte Landeswahlleiterin Brigitte Novosel am Donnerstag im APA-Gespräch.

Mitglieder der Landeswahlbehörde befanden sich Donnerstagvormittag in der Druckerei Wograndl in Mattersburg, um die Vorlagen für Stimmzettel, Kundmachungsplakate und Musterstimmzettel noch einmal zu kontrollieren. Sobald man damit fertig sei - laut Novosel entweder noch am Donnerstag oder am Freitag - bekomme die Druckerei die Freigabe: "Dann wird gedruckt".

Spätestens am 8. Jänner sollen die Stimmzettel an die Kreiswahlbehörden ausgeliefert werden. Die Gemeinden können die von ihnen benötigten Wahlunterlagen dann von dort abholen.

Die Kreiswahlvorschläge wurden von den Wahlbehörden bereits am 30. Dezember abgeschlossen. Am 31. Dezember hatte die Landeswahlbehörde getagt und die Landeswahlvorschläge endgültig fixiert. Überraschungen habe es keine mehr gegeben, so Novosel. Sechs Parteien - SPÖ, ÖVP, FPÖ sowie Grüne, Bündnis Liste Burgenland und NEOS - treten bei dem Urnengang landesweit an.