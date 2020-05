Bures gegen deutsche Maut nur für Österreicher

Die deutschen Pläne, eine Autobahn-Vignette wie in Österreich einzuführen, stoßen hierzulande auf wenig Gegenliebe. Eine der nun kolportierten Varianten sieht eine 100-Euro-Jahresvignette in Deutschland vor. Wer Autobahnen nur für einige Tage oder Wochen nutzt, würde dann entsprechend weniger zahlen.

Springender Punkt ist: Die deutschen Autofahrer sollen die Kosten der Vignette mit der Kfz-Steuer gegenverrechnen dürfen. Für Ausländer gilt das nicht, was Österreichs Verkehrsministerin Doris Bures mit Verweis auf das EU-Recht bekämpfen will. „Dass nur Ausländer zahlen und die Deutschen selbst die Vignette rückverrechnet bekommen, werden wir bei der EU nicht so stehen lassen“, sagt Bures in der Krone. Eine Vignette müsse für Inländer und Ausländer gleichermaßen gelten.