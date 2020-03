Bundesrat gibt Grünes Licht für zweites Corona-Paket

Umweltministerin Leonore Gewessler ( Grüne) dankte in ihrer Funktion als Infrastrukturministerin allen Mitarbeitern von Infrastrukturbetrieben, die sich teils am Arbeitsplatz in Selbstquarantäne begeben würden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Niemandem solle in der Krise Wasser, Strom, Gas oder die Heizung abgedreht werden, selbst bei Nichtbezahlung von Rechnungen. Dafür stellte sie rasch eine zusätzliche Vereinbarung in Aussicht.

Grundsätzlich zeigten sich die meisten Redner im Bundesrat am Samstag begeistert, dass die dringend notwendigen Maßnahmen so schnell umgesetzt werden. Gemein war ihnen auch der Wunsch nach einem raschen Ende des Corona-Ausnahmezustands. Weiters gab es Appelle an Unternehmer, Mitarbeiter nicht zu kündigen, sondern das Kurzarbeitsmodell zu nutzen. Die Opposition drängte darauf, dass die Anlassgesetzgebung lediglich für die Zeit der Krise gelten solle. Die Gesetze seien eine "auf Zeit geliehene Handlungsmacht" für die Regierung, betonte etwa die SPÖ-Abgeordnete Korinna Schumann.

Mit dem Corona-Paket werden 39 Gesetze novelliert und fünf neu eingeführt, dementsprechend breit sind die Anwendungsbereiche gestreut.