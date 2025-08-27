Das Bundesheer will sein Budget weiter steigern und durch Investitionen auch die heimische Wirtschaft stärken. Bei rund 4.500 militärischen Beschaffungen im Jahr bleibe etwa 60 Prozent der Wertschöpfung in Österreich, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch. Angesprochen auf einen Bericht der Beschaffungs-Prüfkommission sagte die Ressortchefin, sie habe diese selbst eingerichtet und wolle "maximal transparent sein". In "wirtschaftlich schwierigen Zeiten" will das Heer den Anteil der Wertschöpfung in Österreich möglichst hoch halten. Die Sicherheitslage in Europa habe sich verändert bzw. verschlechtert, so Tanner. Auch Österreich müsse sich damit befassen und entsprechend vorbereiten. Man habe bereits viel investiert und werde "das auch hinkünftig tun", sagte die Ministerin. Ein Beispiel sei der Neubau der Großkaserne Villach. "99 Prozent der Aufträge gehen an heimische Unternehmen." Auch bei der Beschaffung von Pandur-Panzern und neuen Lkw würden österreichische Firmen profitieren. Dadurch "sichern und schaffen wir Arbeitsplätze", sagte Tanner.

Rüstungsdirektor Harald Vodosek betonte, es gebe "klare Linien und Zielvorgaben von der Ministerin". Man wolle "so schnell wie möglich beschaffen", der Zeitfaktor sei wesentlich. Neues Material müsse einsatzerprobt sein, "beste Technologie" und Zukunftspotenzial haben. Aber auch in anderen Bereichen schaffe das Bundesheer Wertschöpfung, bei Personal und Infrastruktur sei der Anteil besonders hoch.