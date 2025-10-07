Bundesheer trauert um General Schätz

General in Ruhe Alfred Schätz ist am 6. Oktober im 85. Lebensjahr in Wien verstorben, teilt das Bundesheer in einer Aussendung mit. Schätz leitete von 1990 bis 2003 als Höhepunkt seiner Karriere das Heeresnachrichtenamt und hat damit über viele Jahre zur Sicherheit Österreichs beigetragen.

Er rückte 1960 in das Bundesheer ein und absolvierte 1964 die Theresianische Militärakademie. Er blieb dem Sicherheitsgedanken und dem Dienst für die Republik treu und stand dem Bundesheer als Berater nach seinem Ruhestand bei.