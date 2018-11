Brigadier über Österreich: "Ein Paradies für Spione"

Warum ist es aus Sicht der Russen sinnvoll, ja notwendig, in Wien Spione anzuheuern? Heller: „ Wien sitzt im Herzen Europas. Wir haben viele internationale Stellen hier, und all das macht uns zwangsläufig wichtig.“ Hinzu komme, dass Österreichs Rechtssystem vergleichsweise kulant sei, was Spionage angeht: „Wenn ein italienischer Spion die Taiwanesen in Wien ausspioniert, kann er de facto machen, was er will.“ Strafbar sei die Sache nur, wenn man direkt gegen Österreich arbeite. „Juristisch ist Wien ein Paradies für Spione.“