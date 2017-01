Brenner-Schlepper: Mutmaßlicher Organisator festgenommen

In Bozen ist ein 38 Jahre alter Iraker festgenommen worden, der als Mittelsmann einer Schlepperorganisation die illegale Weiterreise von ungefähr 100 Menschen über den Brenner Richtung Deutschland organisiert haben soll. Das haben die Behörden am Samstag bei einer Pressekonferenz in Bozen bekanntgegeben.

Der Beschuldigte war in Südtirol für einen Freiwilligen-Verein tätig. Die Ermittlungen gegen ihn und weitere Mitglieder des Schlepperrings liefen seit Juli vergangenen Jahres unter dem Titel "Operation Nockel". In deren Rahmen seien in Kooperation mit der deutschen und österreichischen Polizei insgesamt elf Festnahmen erfolgt, hieß es in Bozen. Geschleppt wurden den Angaben zufolge überwiegend Menschen aus Syrien und aus dem Irak. An der Spitze der Organisation standen zwei Libanesen.