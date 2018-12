Brandstätters Blick: Der freie Wille – und seine Grenzen

Vor allem der Fortpflanzungstrieb sichert das Überleben. Und auch wenn es kein Chef je zugeben würde, sehen sie sich Bewerbungen von in ihren Augen attraktiven Frauen genauer an. Das haben Experimente ergeben. Ebenso wurde nachgewiesen, dass Börsehändler an sonnigen Tagen eher zu Käufen neigen, an trüben zu Verkäufen.

Das Gehirn ist ein extrem kompliziertes Gerät, was auch daran liegt, dass es sich im Laufe der Evolution stark verändert hat. Am Anfang war das sogenannte limbische System, wo auch heute noch zum Teil Bilder gespeichert und Emotionen gesteuert werden. Kein Wunder also, dass mit Bildern Gefühle geweckt werden. Die kommerzielle Werbung nutzt das seit Langem, die politische immer mehr.

In der politischen Propaganda ist entscheidend, dass sich negative Emotionen leichter hervorrufen lassen als positive. Bargh schreibt: „Es ist seit Langem bekannt, dass Menschen konservativer werden und Veränderungen eher ablehnen, wenn sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlen.“ Solche Bedrohungen, ob real oder eingebildet, lassen sich bewusst hervorrufen, durch Bilder in Medien etwa.

Überall auf der Welt arbeiten rechte Parteien verstärkt mit Bedrohungsszenarien, mit starken Bildern wird vor Gefahren gewarnt. Die Herausforderungen durch die Globalisierung werden weiter Angst machen, man kann sie verstärken – oder Lösungen suchen. Das sind politsche Entscheidungen, wir haben den freien Willen, sie zu treffen. Umso leichter, wenn wir uns der Einschränkungen des freien Willens bewusst sind.