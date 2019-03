Brandstätters Blick: „Aufwachen!“ - Viele Rufe an die SPÖ

Zwei Frauen reißen die Arme hoch, versuchen Begeisterung zu mimen, was sollen sie auch sonst tun? Bei einem internationalen Treffen von Sozialdemokraten wollen weder Andrea Nahles noch Pamela Rendi-Wagner an die Lage ihrer Parteien zu Hause denken. Die Deutsche ist wenigstens noch in der Regierung, die SPÖ-Chefin weit davon entfernt. Fast überall in Europa verzweifeln die Sozialdemokraten am mangelnden Interesse der Wähler, am internen Streit, an ideologischer Orientierungslosigkeit.

Ein altes Buch, das verblüffend aktuell wirkt, könnte helfen. Peter Glotz, der seltene Fall eines Intellektuellen, der Parteimanager wurde, hat es 1982 geschrieben. „Die BEWEGLICHKEIT des Tankers“. Da griff er zu einer Zeit, als die SPD nach fast 13 Regierungsjahren ausgelaugt und zerstritten war, die großen Themen auf. Das hat der SPD damals nichts mehr genützt, Helmut Kohl war schon dabei, FDP-Chef Hans Dietrich Genscher zur Wende zu bewegen. Aber Glotz hat prophetisch das Dilemma der Sozialdemokratie und Lösungen aufgezeigt.