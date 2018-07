Bogner-Strauß sieht "Verländerung" der Jugendhilfe kritisch

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) bleibt auch nach Ende der Begutachtungsphase bei ihrer Kritik am Plan der Bundesregierung, die Kinder- und Jugendfürsorge in die Hand der Länder zu geben. "Eine Übertragung in die alleinige Zuständigkeit der Länder sehe ich kritisch", sagte die Ministerin in den Vorarlberger Nachrichten. "Wir hinterfragen das."