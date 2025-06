Birgit Gerstorfer soll Kostelka an der Spitze des Pensionistenverbandes folgen

Der Bundesvorstand des SPÖ-nahen Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) hat die ehemalige oberösterreichische SPÖ-Landesrätin und -Landesparteichefin Birgit Gerstorfer für die Nachfolge des überraschend im April verstorbenen Präsidenten Peter Kostelka vorgeschlagen. Die offizielle Wahl erfolgt am 4. Juli im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstages, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.