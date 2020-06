Bifie: Wir haben Fehler gemacht

Dass der Prosatext „Die Schnecke“ auch ohne Hinweise auf den zeitlichen Kontext problematisch ist, zeigt sich anhand von Auszügen: Beschrieben wird ein Gärtner, der im Salatbeet eine Schnecke findet. Er nimmt sie in die Hand, betrachtet die Schönheit des Schneckenhauses und sinniert dann über „das Schöne und das Nützliche“.

Zitat: „Immer führen die Gegensätze, mag es sich um die Schnecke und das Salatblatt oder (...) um die Krankheit und den Arzt, mag es sich um das Blut und den Geist oder um das Schicksal und den Willen handeln, immer führen die Gegensätze auf die entscheidende Frage zurück, ob der Mensch, weil er ein Wissender und Wollender ist, an der Natur und also auch an sich selbst schuldig werden muss.“

Der Gärtner trifft in Hausmanns Text schließlich die Entscheidung: Die Schnecke als Schädling muss getötet werden, auch wenn das dem Gärtner nicht leichtfällt. Zitat: „Ein mythisches Grauen steigt in ihm auf. Ihm ist, als wäre er jetzt erst, in diesem Augenblick erst, verloren in Sünde und heilloser Zerrissenheit.“

Problematisch ist, dass in der Aufgabenstellung Euthanasie und Holocaust nicht erwähnt waren.