Bett statt Kabinett: Nach Moser jetzt Kneissl und Löger krank

In der Nacht auf Donnerstag erwischte es Außenministerin Karin Kneissl. Einen Boulevard-Bericht, wonach die 53-Jährige „mit dem Notarzt ins Spital“ gebracht worden sei, dementiert ein Sprecher. Die Ministerin sei wegen eines Infekts in ärztlicher Behandlung, weiter wollte der Sprecher nicht ins Detail gehen: „Die Ministerin bittet um Respekt vor ihrer Privatsphäre.“ In ein paar Tagen dürfte die von den Freiheitlichen nominierte Außenministerin wieder fit sein, ebenso Finanzminister Löger.

Ende Februar musste Kanzler Sebastian Kurz eine Bulgarien-Reise krankheitsbedingt verschieben. Schon im November fiel der 31-Jährige mitten in den Regierungsverhandlungen kurz wegen eines Infekts aus.