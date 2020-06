Beamte: „Am Grundgehalt ändert sich nichts“

Ab Montag werden die Gesetzesvorlagen von den Juristen genau unter die Lupe genommen. Erst danach sei eine seriöse Beurteilung möglich. Tatsache sei aber jedenfalls: „Das Grundgehalt wird nicht angegriffen“, sagt Richard Holzer ( SPÖ), ebenfalls Vize-Vorsitzender der GÖD. Man sei über die diesbezüglichen Berichte der vergangenen Tage verwundert, denn große Einbußen bei den Gehältern seien auch bei

Versetzungen ausgeschlossen. Aus Neugebauers Büro hieß es dazu: „Man kann Leute in andere Besoldungsgruppen versetzen, aber dann wird man durch Begleitmaßnahmen schauen, dass man da nicht zu viel verliert.“

Klar sei nur, dass bei einer Versetzung Zulagen wegfallen können. Korecky: „Wenn ich von der Exekutive in die Verwaltung gehe, dann ist logisch, dass ich keine Gefahrenzulage mehr bekomme.“ Nur: „Das ist nicht neu, das ist ja heute auch schon so.“ Eine Sprecherin der Beamtenministerin sagt dazu: „Der Entwurf ist mit der GÖD abgestimmt.“ Mögliche Einbußen im Falle einer Versetzung in eine andere Berufsgruppe seien auf jener Höhe gedeckelt, die auch bei einer Versetzung innerhalb der eigenen Berufsgruppe heute schon möglich ist. „Wenn ein Soldat also ins Bundessozialamt versetzt wird, weil seine Kaserne geschlossen wird, kann er nicht mehr an Gehalt verlieren, wie wenn er innerhalb des Militärs woanders eingesetzt wird.“