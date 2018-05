Häupl lud zu einer letzten "Runde Spritzwein"

Es war zwar noch nicht ganz Dienstagmittag, aber beinahe: Am Vormittag hat sich Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) vor einem großen Kreis Journalisten offiziell verabschiedet. Schließlich übergibt der Stadtchef am Donnerstag nach fast 24 Jahren sein Amt endgültig an Michael Ludwig (SPÖ). Dieser sowie sein neues Team müssen im Gemeinderat in einem wohl stundenlangen Prozedere gewählt werden.

"Ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es gibt ein Leben nach der Politik", freute sich Häupl auf das ruhigere Leben danach. Fad sei ihm sein Leben lang noch nie gewesen - und: "Ich hebe auch weiterhin mein Telefon ab, wenn jemand was wissen will. Ob ich auch etwas sage, weiß ich nicht. Den Balkonmuppet spiel' ich sicher nicht", versprach der scheidende Bürgermeister.

Übergabe am Donnerstag

Bis Donnerstag ist Häupl noch im Amt. Die Übergabe des Chefpostens erfolgt im Gemeinderat. Die Sitzung, die um 9.00 Uhr beginnt, wird folglich etwas anders verlaufen als übliche Zusammentreffen des Stadtparlaments. Die Fraktionen sind übereingekommen, auf die Fragestunde und Aktuelle Stunde diesmal zu verzichten. Stattdessen startet die Sitzung gleich mit der offiziellen Abschiedsrede Häupls in Form einer "Mitteilung". Danach sind Wortmeldungen der Klubs geplant, bei denen wohl die Obleute dem Langzeit-Stadtchef noch einmal Tribut zollen werden.