Bäumchen wechsle dich

Am kommenden Mittwoch wird Bundespräsident Heinz Fischer SPÖ-Chef Werner Faymann mit der Regierungsbildung beauftragen. Danach wird sich die SPÖ sofort mit der ÖVP kurzschließen, Faymann will mit anderen Parteien über eine Regierungsbeteiligung nicht einmal reden.

In der ÖVP hält sich die Freude über eine Neuauflage von Rot-Schwarz zwar in Grenzen. Aber allfällige Träume von Schwarz-Blau-Stronach sind schneller als gedacht zerplatzt. Das Team Stronach zerbröselt schon vor der Konstituierung des neuen Nationalrats, sein Chef dampfte nach Kanada ab, schickt sich an, die Parteikassen auszuräumen und setzte im Handstreich vier seiner Spitzenleute ab. Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter brachte es auf den Punkt: „Mit so jemandem kann man nicht regieren.“

Eine Woche nach der Wahl deutet alles auf eine Neuauflage von Rot-Schwarz. Nicht umsonst wagte der vorsichtige Bundespräsident nach einer Gesprächsrunde mit den Parteichefs die Prognose, es werde Anfang Dezember eine neue Regierung geben.

Worin wird das Neue in der rot-schwarzen Koalition bestehen? ÖVP-Chef Michael Spindelegger hat bereits vor der Wahl im KURIER angekündigt, dass das Regierungsprogramm diesmal anders aufgesetzt werden soll. Es soll nicht mehr Ministerium für Ministerium abgehandelt werden, sondern die großen Projekte definieren und einen Zeitplan für deren Umsetzung enthalten.