Aufregung um vor Schulen verteilten Kalender der FPÖ-Jugend

Ein Schülerkalender vom oberösterreichischen Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) hat in den sozialen Netzwerken Empörung ausgelöst. In einem vor Schulen verteilten Kalender warnt die oberösterreichische Landesjugendorganisation der FPÖ vor einer Unterwanderung der österreichischen Gesellschaft durch Zuwanderer und kündigt an, "die patriotische Jugend" versammeln zu wollen. Kritiker wittern unzulässige parteipolitische Werbung an Schulen.

Österreich sei früher "noch weitgehend friedlich, sauber und wohlhabend" gewesen, heißt es in einem Text mit dem Titel "Zukunft für Österreicher". Frauen hätten damals nichts zu befürchten gehabt, wenn sie nachts alleine im Parks unterwegs waren.

Die "fehlerhafte Zuwanderungspolitik" hätten " Österreich und Europa in den Ausnahmezustand gestürzt". Alles begann mit den Gastarbeitern, die "langfristigen Folgen" für Österreich mit sich gebracht hätten und gipfelte schließlich im "noch nie dagewesenen Ansturm von Asylwerbern" 2015. Schließlich ruft die RFJ die Schüler dazu auf, sich zu versammeln: "Vor uns liegt die große Aufgabe, Österreich wieder den Österreichern zurück zu geben!"