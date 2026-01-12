Verfassungsgerichtshof: Familiennachzug bei Aberkennungsverfahren möglich

Auch bei einem laufenden Asyl-Aberkennungsverfahren kann ein Familiennachzug erfolgen. Das ergibt ein Spruch des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), von dem Die Presse berichtet. Die Höchstrichter hoben damit eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auf.

Nach dem Machtwechsel in Damaskus war bei einigen hundert Personen aus Syrien ein Aberkennungsverfahren eingeleitet worden. Daraufhin wurde in dem Fall, über den der VfGH entschied, vom Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Verweigerung des entsprechenden Einreisetitels ohne weitere Begründung abgewiesen.