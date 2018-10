Arbeitszeit: ÖGB kampagnisiert vor der Industriellenvereinigung

Die Gewerkschaft macht weiterhin gegen die neuen Arbeitszeitregeln mobil. Am Freitag wird von 9 Uhr vormittags bis 21 Uhr abends vor der Industriellenvereinigung ein Protest in Form einer Infoveranstaltung abgehalten. Betriebsräte einzelner Branche sprechen über die Auswirkungen in ihren Wirtschaftsbereichen.

Das Motto der ÖGB-Aktion lautet "Stunde um Stunde, Branche für Branche - 12-Stunden-Aktion gegen den 12-Stunden-Tag". Die IV hat sich bereits mit einem "Gegen"-Plakat an einem Erdgeschoßfenster an ihrem Sitz am Schwarzenbergplatz in Wien gewappnet, das auf die Sinnhaftigkeit der Arbeitszeitflexibilisierung verweist.