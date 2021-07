Antritt bei Landtagswahlen: Stronach unentschieden

Frank Stronach dürfte noch nicht entschieden haben, ob und bei welchen Landtagswahlen des Jahres 2015 das "Team Stronach" antreten wird. "Meines Wissens nicht", war die Antwort von Noch-Klubchefin Kathrin Nachbaur am Montag in der ZiB 2 auf diese Frage. Die Entscheidung liege jedenfalls beim - jetzt wieder in Kanada lebenden - Parteigründer.

Fix geplant ist bisher nur die Kandidatur in der Steiermark. Dass sie dort Spitzenkandidatin werden könnte, schloss Nachbaur aus. Sie hat vor Kurzem - auch mit Hinweis auf ihre Schwangerschaft - den Rücktritt als stellvertretende Parteichefin und Klubchefin angekündigt. Angesprochen auf die Verwirrung über ihren Parteiaustritt - sie blieb Mitglied des steirischen "Teams" - sagte Nachbaur: "Gerade wir sind doch angetreten, endlich mit dieser Parteibuchwirtschaft aufzuhören." Wichtig seien die Inhalte und zu denen stehe sie.