Antisemitische Website verteilt Judensterne

Eine Website namens „Judas Watch“ sagt laut eigenen Angaben „anti-weißen Verrätern, Agitatoren und Umstürzlern“ und dem „jüdischen Einfluss“ den Kampf an. Das antisemitische Portal listet Länder auf und ordnet ihnen Personen zu, die vermeintlich gegen „weiße Menschen und ihre Interessen“ operieren.

Die antisemitische Hetz-Seite gewichtet die Persönlichkeiten in drei Kategorien nach ihrer angeblichen Bedeutung: A für hoch, B für mittel und C für niedrig. In Österreich werden der Wiener Altbürgermeister Michael Häupl ( SPÖ), Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und viele andere Politiker, aber auch IKG-Präsident Oskar Deutsch mit einem A bewertet.