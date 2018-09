Klausur mit dem Ich: Leben lernen mit dem Machtverlust

Das Ziel der Lektüre: „Das Leben ist ein Lernprozess. Die Fragen in diesem Buch sollen dazu ermutigen, das eigene Leben mit neuen Augen zu sehen“, sagt Salcher.

Der Bildungsexperte der Regierung stellt dabei keine einfachen Kernfragen an seine Leserschaft. Vor allem sind es Fragestellungen, für die man vor allem eine ordentliche Portion Mut zur Wahrheit benötigt. Etwa, wo bemerke ich, dass ich Lebensfreude verliere, und wie kann ich diese in mir wieder zum Leben erwecken? Oder: Würden Sie wieder den gleichen Partner wählen und mit ihm Kinder in die Welt setzen? Welche Ziele würde ich mir für mein zukünftiges Leben setzen, wenn ich doppelt so viel Mut hätte wie in meinem bisherigen?

Der Bestsellerautor, der in den vergangenen Jahren 200.000 Bücher verkaufte, hat dabei all seine Erfahrungen, die er bei Treffen, Diskussionen und privaten Gesprächen mit sieben Nobelpreisträgern,dem Dalai Lama oder Künstlern wie Christo, Paulo Coelho, Frank Gehry und Isabel Allende gesammelt hat, in sein neuestes Werk verpackt.

Gestützt auf diese Erfahrungen definiert Salcher auch, was ein glückliches Leben ist – und unterscheidet drei Arten von Glück (siehe Interview unten).