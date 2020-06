Österreich, sei frei!

**ARCHIV**Prager Buerger mit tschechischer Flagge werfen brennende Fackeln auf einen sowjetischen Panzer am 21. Aug. 1986 in Prag. Als in der Nacht zum 21. August 1968 sowjetische Panzer den "Prager Fruehling" niederwalzten, hinterliessen sie tiefe Spuren im internationalen Gedaechtnis weit ueber das Ende des Kalten Krieges hinaus. Neben sowjetischen, bulgarischen, polnischen und ungarischen Truppen beteiligten sich zumindest in der Planung auch Einheiten der Nationalen Volksarmee der DDR an der Militaeraktion. (AP Photo/Libor Hajsky/CTK) Prague residents carrying a Czechoslovakian flag and throwing burning torches, attempt to stop a Soviet tank in downtown Prague on Aug. 21,1968 of Soviet-led invasion by the Warsaw Pact armies that crushed the so called Prague Spring reform in former Czechoslovakia 30 years ago. While many Czechs still remember the painful events, the more recent 1989 anti-communist revolution seems to have dwarfed the historical significance of Czech Communist leader Alexander Dubceks failed attempt to reform the Marxist system.(AP Photo/Libor Hajsky/CTK)

