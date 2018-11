Als Kanzler Kurz den Google-Milliardär traf

Nicht in allem ist Schmidt sattelfest oder am letzten Stand. Eingangs etwa erklärt er, was er an Österreich so schätzt: „Der Vorteil eines kleinen Landes ist, dass man mit den Nachbarn handelt, sich austauscht. Ihr Österreicher habt einfach den Wert von offenen Grenzen und Migration erkannt.“ Raunen im Publikum, vereinzelt ist Lachen zu hören.

Schmidt ist schon am Sprung zum nächsten Termin, da fragt ihn ein Student: „Was sollen wir denn jetzt machen, wir Europäer? Sollen wir einfach kopieren, was Konzerne wie Apple oder Google in den USA tun?“

Schmidt lächelt. „Ihr müsst euer Bildungssystem umbauen, vor allem aber müsst ihr eure Haltung ändern. Viele meiner Freunde haben drei, vier Unternehmen gegründet, bevor ihre Idee wirklich zünden konnte. Mehr Mut zum Scheitern, mehr Mut zum Risiko!“

Wenn es eine Stelle gibt, an der der Politiker Kurz dem Wissenschafter und Manager Schmidt widersprechen könnte, dann ist es am ehesten diese. Mut zum Scheitern? In der Tagespolitik ist das undenkbar. Aber Sebastian Kurz verkneift sich jeden Zwischenruf. Wie schon gesagt: Er ist ein guter Zuhörer.