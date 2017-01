202 Tage lang war die Hofburg verwaist, nun hat Österreich wieder einen Bundespräsidenten.

Alexander Van der Bellen sprach am Donnerstag vor der Bundesversammlung seinen Eid.



"Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde", so die in der Verfassung vorgegebene Formel.

Deren Einhaltung machte den am 4. Dezember des Vorjahrs siegreich aus der Stichwahl-Wiederholung hervorgegangenen Van der Bellen offiziell zum Staatsoberhaupt.

Auf einen religiösen Zusatz verzichtete er.

In seiner Rede beschwor er den Zusammenhalt im Lande, verwies auf das gemeinsame Wertefundament Österreichs und Europas, bekannte sich zur EU und gegen "Nationalismus und Kleinstaaterei" und verlangte der Politik Ergebnisse ab.

Er wolle - "eh klar" - "ein Bundespräsident für alle in Österreich lebenden Menschen" sein, sagte er in der für ihn üblichen ironischen Art. Auch für Zuversicht in einer Zeit der Veränderung plädierte er.

Das Schlusswort: "Mutig in die neuen Zeiten. Es lebe unsere friedliche europäische Zukunft und es lebe unsere Republik Österreich."

Aus den Reihen der FPÖ, deren gescheitertem Kandidaten Norbert Hofer Van der Bellen "ungeachtet aller Differenzen" Respekt zollte, gab es dafür kaum Applaus.

Doch sonst wurde der ehemalige Grünen-Chef im Historischen Sitzungssaal des Parlaments quer durch die Fraktionen freudig begrüßt.

Unter den Festgästen fanden sich Amtsvorgänger Heinz Fischer, Bauunternehmer und VdB-Unterstützer Hans-Peter Haselsteiner, Multikünstler André Heller und Musiker Hubert Von Goisern ...

... frühere Bundeskanzler, darunter Werner Faymann, Franz Vranitzky und Wolfgang Schüssel, die früheren Vizekanzler Susanne Riess und Josef Pröll oder die Gründerin des Liberalen Forums, Heide Schmidt, aber auch Repräsentanten aus (Zivil-)Gesellschaft, Wirtschaft und Religion.

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zeigte sich in ihrer kurzen Ansprache erfreut, dass es nun wieder einen gewählten Bundespräsidenten gibt: "Was lange währt, wird heute gut." Sie freue sich, "dass ich diese Aufgabe in Ihre Hände legen kann".

Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (g.li.) meinte, nach dem Kampf der Worte im Wahlkampf brauche es jetzt die Kraft des Gemeinsamen.

Nach seiner Rede wurde Van der Bellen noch schnell mit dem höchsten Orden der Republik (dem "Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich") bedacht.

Dann machte er sich - beäugt von Volk und Journalisten ...

... und bespielt von Musikkapellen ...

- quer durch den Volksgarten auf den Weg in die Hofburg.

"Ich bin's, Euer Präsident", scherzte er launig.

Danach bezog er er in Begleitung von Ehefrau Doris Schmidauer und seinen engsten Mitarbeitern seine Amtsräume.

Ausschnaufen konnten er und Doris Schmidauer nur kurz.

Denn bald folgte der militärische Festakt mit Abschreiten der Ehrenkompanie ...

... Kranzniederlegungen ...

... und dem Bekenntnis Van der Bellens, Schutzherr des Bundesheeres sein zu wollen.

Auch Tiroler Schützen traten an. Ihre Gewehr- und Kanonensalve ...

... und das Anstoßen mit dem Schnaps der Marketenderinnen beendeten diesen Teil der Festivitäten: Den "landesüblichen Empfang" des Landes Tirols mit LH Günther Platter (re.).





Am Nachmittag empfing Van der Bellen schließlich die Bundesregierung bei sich.

Das Demissionsangebot des Kabinetts Kern lehnte er - "Surprise, surprise", wie er sagte - erwartungsgemäß ab.

Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Regierung das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen werde. Dann wurde zum nicht öffentlichen Empfang geladen.

Weitere Bilder von der Amtsübernahme Alexander Van der Bellens

Generalstabschef Othmar Commenda und der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz am Heldenplatz

Oberst Stefan Kirchebner, Generalstabschef Othmar Commenda, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Alexander van der Bellen bei der Militärzeremonie

Warten auf den neuen Präsidenten: Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP)

Gute Miene: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (r.) im Rahmen seiner Angelobung