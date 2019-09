Agenda Austria: Parteiensystem kommt Wähler zu teuer

Wie finanzieren Parteien ihre politische Arbeit und den Wahlkampf? Welche Zuwendungen sind dabei akzeptabel und welche nicht?

Über Fragen wie diese wurde in de facto jedem TV-Duell diskutiert. Es ging um Parteispenden, um die Politikfinanzierung als Ganzes.

Doch auch wenn in Sachen Parteispenden kurz vor der Nationalratswahl mit dem Parteienfinanzierungsgesetz 2019 noch einiges geändert wurde im Parlament: Für den wirtschaftsliberalen Think Tank "Agenda Austria" hat sich an der grundsätzlichen Problematik in Österreich nur wenig geändert. " Österreichs politisches System zeichnet sich durch hohe Kosten, aber wenig Transparenz aus. Das muss sich ändern", sagt der Direktor der Agenda Austria Franz Schellhorn zum KURIER.