Rückblick

2025 in 10 Fragen: Das große Innenpolitik-Jahres-Quiz

Nach schier endlosen Regierungsverhandlungen erhielt Österreich seine erste Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Seither geht es in der Bundespolitik vor allem um eines: das liebe Geld.
29.12.25, 13:27
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Hier finden Sie alle Rückblicke auf das Jahr 2025

Mehr zum Thema

ÖVP SPÖ
kurier.at, jde  | 

Kommentare